В Доме творчества имени Щукина прошла экскурсия

22 ноября в доме творчества Бориса Васильевича Щукина прошла экскурсия посвященная памяти актера. Гости мероприятия познакомились с его жизнью, творческой деятельностью и семейными историями, погрузившись в атмосферу эпохи и узнавая интересные факты о великом артисте, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсию проводила опытный экскурсовод Альбина Герольдовна Рябова, которая подробно рассказала о тонкостях жизни и быта Бориса Васильевича.

Мероприятие завершилось теплой атмосферой за чашкой ароматного чая и угощениями. Гости делились впечатлениями, задавали вопросы и получили возможность расслабиться и пообщаться. Также участники привезли с собой пастилу собственного производства — в знак благодарности за интересное мероприятие.

Организаторы отмечают, что такие встречи оставляют яркие впечатления и позитивные эмоции участников. Благодарим всех за участие и приглашаем на будущие мероприятия!

Записаться на экскурсию с чаепитием «По-щукински» и узнать подробности можно по телефону: +7 915 345-71-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.