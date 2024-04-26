В доме правительства Подмосковья наградили лучших специалистов Гостехнадзора

В пятницу в доме правительства Московской области прошло награждение специалистов Гостехнадзора Минэкологии. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов вручил почетные грамоты инспекторам за добросовестный труд и ответственное отношение к своей работе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Спасибо вам за ваш доблестный труд. Без постоянного контроля эксплуатации технических средств нельзя рассчитывать на благополучие во многих сферах нашей жизни. Успех в сельскохозяйственной деятельности и безопасность наших граждан напрямую зависят от исправности самоходных машин и развлекательных технических средств. Благодаря вам у наших граждан не возникает поводов для беспокойства», — сообщил глава Минэкологии.

Минэкологии курирует сферу безопасной эксплуатации технических средств на территории Подмосковья с 2021 года. За время работы гостехнадзора в несколько раз сократилось количество нарушений, а также поломки спецтехники и аттракционов, все это во многом благодаря ответственному подходу к своей работе специалистов.

«На компетентности и опыте специалистов держится наше ведомство. Знания и практика позволяют инспекторам быстро выявлять и пресекать нарушения, а любовь к людям — находить точки соприкосновения с нарушителями, путем проведения с ними профилактических бесед, и ответственно относиться к своему делу, зная о том, что от их работы зависят жизни и здоровье граждан», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.