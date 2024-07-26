Хотел покормить, но не вышло: медведь набросился на мужчину в Мурманской области

Мужчина в Мурманской области хотел покормить медведя, но тот набросился на него

Мужчина захотел угостить медведя вкусным лакомством, но хищник набросился на него, инцидент произошел в Мурманской области, сообщают Хибины.ru .

Очевидец, сидевший в автомобиле, запечатлел на камеру попытку покормить медведя. Другой мужчина подошел к хищнику с пакетом вкусностей. Он начал бросать еду в сторону медведя.

Внезапно косолапый резко накинулся на своего кормильца. Мужчины позже сообщили, что зверя удалось отпугнуть. Неизвестно, пострадал ли человек, решивший покормить хищника.

Ранее медведь загрыз свою хозяйку в Санкт-Петербурге. Зверь выбрался из клетки и напал на нее. По предварительным данным, животное нейтрализовали.