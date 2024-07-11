сегодня в 22:30

Медведь загрыз свою хозяйку в Санкт-Петербурге

Медведь смог вырваться из клетки, а затем напал на свою хозяйку в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пишет SHOT .

В районе местного СНТ были слышны выстрелы.

Несколько часов назад бурый медведь выбрался из своего вольера в петербургском СНТ «Гидроникель», после чего разодрал свою хозяйку.

После этого хищник сбежал в растущий рядом лес.

Сотрудники МВД и лесничества работают на месте происшествия.

По предварительным данным, животное удалось обнаружить и затем нейтрализовать.