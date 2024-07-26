Стала известна личность пытавшегося сжечь себя на Красной площади

Мужчина, пытавшийся сжечь себя на Красной площади в Москве, оказался президентом ЦНИИ «Волна» Владимиром Арсеньевым, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Мужчина руководит институтом, работавшим на ВС РФ. Учреждение также делало поставки в зону СВО в рамках Гособоронзаказа.

В 2023 году на Арсеньева написали жалобу. В ней говорилось, что мужчина саботирует работу, из-за чего срываются заказы. ФСБ провела проверку института. Арсеньев, в свою очередь, подал иск о защите чести и достоинства на того человека, который пожаловался. Однако суд директор проиграл.

26 июля Арсеньев как обычно прибыл на работу, но затем уехал. Мужчина попытался устроить акт самосожжения на Красной площади, облив себя горючей смесью. Возгорание потушили полицейские. У пострадавшего диагностированы лишь небольшие ожоги.