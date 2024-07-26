Глава Лосино-Петровского раскрыл секреты управления округом для делегации из ЛНР

В Подмосковье заканчивается региональная стажировка для глав муниципальных образований ЛНР, в заключительный день с образовательной лекцией выступил глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Он поделился секретами успешного управления городским округом, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Во время выступления Джеглав рассказал, как на подвластной ему территории работает блок жилищно-коммунального хозяйства. Джеглав также раскрыл детали сотрудничества органов местного самоуправления с управляющими компаниями, ТСЖ и владельцами квартир. Вместе они решают важные хозяйственные вопросы — от содержания и ремонта имущества до уборки территорий во дворах.

Глава Лосино-Петровского городского округа рассказал, что на вверенной ему территории существует 138 советов многоквартирных домов. Они руководят взаимодействием с управляющими компаниями. Власти работают с гражданами по вопросам, связанным со сферой ЖКХ.

«Приоритет нашей работы — житель всегда прав», — рассказал Джеглав.

В работе глава Лосино-Петровского регулярно анализирует жалобы местных жителей с помощью центра управления регионом. Система собирает воедино все обращения людей из нескольких источников, например, почты губернатора Подмосковья, «Инцидента», «Добродела» и платформы обратной связи. После сбора информации Джеглав и его команда составляют список адресов, назначают встречи с людьми.

Джеглав признается, что в первое время ему с другими чиновниками приходилось выходить во дворы и общаться с гражданами напрямую — через старших по домам. Причина была в огромном количестве обращений.

Во время выступления глава Лосино-Петровского поделился особенностями воплощения в жизнь региональных программ. При участии местных жителей были обустроены площадки для детей, общественные пространства, созданы «народные тропы» и реализовано комплексное благоустройство дворовых территорий.

Один из примеров реализации такого проекта — сквер в поселке Аничково, который разбили по требованию жильцов. Администрация разработала проект, определила, какое количество денег понадобится для воплощения в жизнь, и устроила голосование на сайте «Добродел». Местные жители проголосовали за проект, и он получил финансирование.

Затем власти согласовали проект с инициативной группой. Озеленение проводилось уже совместно с местными жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.