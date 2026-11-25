Лауреатами стали авторы инициатив в сфере добровольчества, социальной поддержки, сохранения культурного наследия и защиты окружающей среды. В этом году от Подмосковья поступило более тысячи заявок, за все время проведения премии — свыше 5,5 тыс. проектов.

Первые места в специальной номинации «Сила единства» заняли руководитель мастерской «Дух древесины» Алексей Гноевой и руководитель волонтерской организации АНО «Круги Добра» Семен Пономарев. Главный библиотекарь библиотеки № 1 Светлана Старцева победила в номинации «Код милосердия».

Алексей Гноевой — участник первой контртеррористической операции на Северном Кавказе и СВО, награжденный медалью «За отвагу». Работа с древесиной помогла ему восстановиться. Теперь он развивает собственное дело и занимается благотворительностью.

Его проект «Дух древесины» помогает ветеранам СВО и их семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, школьникам и детям из многодетных семей. Он включает реабилитацию, культурно-просветительную, психологическую и профессиональную помощь, трудовое воспитание детей. Еще одна цель — возрождение ремесленного и кустарного производства как культурного наследия России. В работе Гноевому помогает вся семья. Победу он назвал эмоциональным всплеском, отметив поддержку и ответственность за дальнейшее развитие проекта.

Проект Светланы Старцевой #ДобрыеПраздники_БезГраниц ежемесячно проводит встречи в Мытищах, в том числе в Белянинове, и инклюзивных мастерских «Сундук» в Москве. Команда преимущественно работает на волонтерских началах, многое приобретает за свой счет и с помощью неравнодушных людей.

«Мы не делим людей на «особенных» и «обычных». Мы делимся знаниями и теплом, возвращая им чувство нужности», — рассказала Старцева.

Победителей шестого сезона премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет со 2 по 5 декабря.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.