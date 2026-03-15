В Доме культуры имени Карла Маркса состоялся концерт студии эстрадного вокала «Премьера»

В программе образцового коллектива прозвучали популярные композиции разных лет — зрители вместе с юными артистами подпевали знакомые мелодии. На сцене песню «Мы — маленькие дети» исполнил самый юный состав — ансамбль «Музыкальный бум».

Для многих воспитанников студии этот вечер стал особенным. Ученица «Премьеры» Милена Геворгян впервые спела на английском языке.

«Никогда не пела на английском, это мой дебют. Очень переживаю. Хотя вокалом занимаюсь уже десять лет, в эту студию я перешла не так давно, в 2021 году», — призналась Милена.

Концерт собрал артистов разных возрастов. Участники студии исполнили произведения советских и современных композиторов, продемонстрировав зрителям вокальную подготовку и сценическую культуру.

