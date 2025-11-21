В Долгопрудном завершился капремонт детского сада № 22

В Долгопрудном завершился капитальный ремонт детского сада № 22 (дошкольный корпус школы № 1 «Родничок»). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Событие долгожданное: теперь дети и педагогический коллектив будут находиться в современных, теплых, красивых и уютных помещениях. Прогулочная территория оснащена навесами, спортивным оборудованием. Здесь красиво, и уютно. Предусмотрены все необходимые меры безопасности», — отметил глава Долгопрудного Олег Сотник.

Капремонт сада проводился в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы. Здание 1964-го года постройки нуждалось в реконструкции. И вот теперь детсад, а также прилегающая территория полностью преобразились.

В саду работают девять групп, которые посещают 140 детей.

«Благодарен всем, кто проводил работы по капитальному ремонту и обеспечил возможность открыть современное дошкольное учреждение», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.