В Долгопрудном завершилось благоустройство «народных троп»

В этом году в Долгопрудном на 14 «народных троп» станет меньше. Натоптанные жителями стихийные пути благоустраивают и превращают в комфортные пешеходные дорожки. 12 тропинок уже готовы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы ведутся на участке от дома 4 на улице Нагорная до дома 16Б на Лихачевском шоссе. На следующей неделе рабочие приступят к завершающему этапу — асфальтированию дорожки от дома 4 на бульваре Космонавта Сереброва до дома 9, корпус 1, на Новом бульваре.

Благоустройство выполняется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Места выбираются вблизи социальных объектов с высоким пешеходным трафиком и с учетом обращений горожан.

Свои предложения по благоустройству «народных троп» жители Долгопрудного могут направлять на электронную почту администрации округа: dolgo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.