В Долгопрудном закроют фонтан у театра «Город» на ремонт

Фонтан на площади у театра «Город» в Долгопрудном приостановит работу с 18 мая по 18 июня из-за планового ремонта. В течение месяца специалисты обновят оборудование и элементы благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проведут сотрудники МБУ «Благоустройство». С 18 мая по 18 июня они вынесут систему управления фонтаном из подземного помещения на улицу, что позволит упростить обслуживание оборудования и повысить его надежность. Также запланировано восстановление плиточного покрытия на площади рядом с объектом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.