В Долгопрудном высадили более 10 тысяч деревьев с 2013 года

В Долгопрудном с 2013 по 2025 год высадили более 10 тыс. деревьев и кустарников в парках и на городских улицах. Одной из главных площадок акции стал Центральный парк Победы, где за это время появилось около 3 тыс. новых насаждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологические акции по посадке деревьев и кустарников проходят в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Долгопрудный активно участвует в этой работе.

Одной из центральных площадок стал парк Победы. Первые посадки «Леса Победы» здесь провели в 2013 году на пустующих территориях. За это время в парке высадили около 3 тыс. деревьев и кустарников, что значительно расширило зеленую зону. После реконструкции 2023 года пространство стало более комфортным для жителей и гостей округа.

«Помню, как мы высаживали клены. Тогда это были тоненькие прутики с парой листочков, мы сомневались, приживутся ли. А сейчас они подросли. Каждый раз, приходя в парк, любуемся ими», — рассказала участница акции 2018 года Татьяна Быстрова.

«Мы высаживали в парке липы. Когда видишь, как год от года зеленеет город, самому хочется быть причастным к этому делу. Очень надеюсь, что, когда стану бабушкой, буду гулять с внуками под этими липами», — поделилась Анастасия Голикова, участвовавшая в акции в 2023 году.

Всего с 2013 по 2025 год в округе высадили более 10 тыс. растений. Яблони, липы, клены, вишни, жасмин, сирень, дубы и ели появились в Центральном парке, парке на Молодежной, парке Мысово, на проспектах Ракетостроителей и космонавта Сереброва, Новом бульваре, бульваре Воздухоплавателей, в сквере Долгова и других локациях.

В акциях приняли участие более 50 тыс. человек — волонтеры, школьники, общественники, сотрудники предприятий, семьи с детьми и ветераны. В 2026 году в Долгопрудном планируют продолжить посадку деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.