В Долгопрудном волонтеры ликвидировали надписи о продаже запрещенных веществ

Волонтеры комплексного молодежного центра Долгопрудного продолжают бороться за город без наркотиков. Накануне они вновь ликвидировали в округе надписи, в которых содержалась информация о продаже наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В нашем округе ведется систематическая активная борьба с распространением наркотиков силами не только сотрудников правоохранительных органов, но и администрации округа, волонтеров.

«Наши ребята стараются сами выявлять эти провоцирующие надписи. Кроме того, о них сообщают и неравнодушные жители города. Затем по указанным адресам выходят волонтеры и закрашивают эту «рекламу» краской из баллончиков. Вот, по одному из таких звонков и в этот раз выехали наши добровольцы. Сработали оперативно — надписи были ликвидированы», — рассказала директор Комплексного молодежного центра Долгопрудного (КМЦ) Елена Леонова.

Если вы заметили надписи на зданиях и сооружениях, рекламирующие каналы распространения наркотиков, сообщите об этом в отдел безопасности администрации Долгопрудного: 8 (495) 576-53-88 или в КМЦ 8 (495) 408-49-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.