В Долгопрудном ведется работа по трудоустройству лиц с ОВЗ

Татьяна трудится на долгопрудненском предприятии по производству домашнего текстиля с сентября. До этого времени она испытывала сложности с поиском работы, поскольку состояние здоровья накладывает определенные ограничения. Но на одну пенсию прожить трудно, Татьяне пришлось обратиться за помощью. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказала замглавы Долгопрудного по вопросам экономики Анна Кузнецова, на фоне активной работы по летнему трудоустройству подростков, трудоустройству участников СВО стало очевидно, еще одна уязвимая категория долгопрудненцев недостаточно охвачена деятельностью по подбору подходящих рабочих мест — это жители с ограниченными возможностями здоровья.

«Летом состоялась встреча с общественными организациями, занимающимися помощью лицам с ОВЗ. Была собрана информация о потенциальных кандидатах, об их трудовых навыках и способности к социализации», — сообщила Анна Кузнецова.

Работа по трудоустройству таких кандидатов достаточно сложная и длительная, поскольку для них требуется оформить большое количество документов. С другой стороны, подходящие вакансии в Долгопрудном имеются. Число производств в городе ежегодно растет, а с ним растет и потребность в кадрах.

Татьяна стала одной из первых жителей с ОВЗ, кому в рамках этой деятельности была предложена работа. Она довольна: производственный процесс ей знаком (по образованию Татьяна швея), расширился круг общения, вакансия — приемка готовых изделий — тоже нравится.

Этот пример доказывает, что деятельность по подбору рабочих мест для лиц с ОВЗ может быть успешной, и Анна Кузнецова заверила, что она обязательно будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.