В Долгопрудном в школе № 16 прошел очередной прием жителей

Его глава провел глава муниципалитета Владислав Юдин.

Отметим, что на данное мероприятие не нужно записываться, анонсы предстоящих встреч публикуются в официальных сетях администрации округа заранее, в ежедневном режиме. Такой формат позволяет горожанам не только пообщаться напрямую с главой округа, но и задать вопросы его профильным заместителям, начальникам отделов администрации, депутатам, участковым, представителям управляющих компаний и иных ведомств.

Традиционно обращения посетителей, а их в этот раз было порядка 50 человек, относились к самым разным темам: ЖКХ, жилищные и земельные вопросы, организация дорожного движения во дворах, общественная и транспортная безопасность и другие.

«Поступило сразу несколько обращений, касающихся благоустройства города, что нельзя не приветствовать. А также совершенно конкретные инициативы экологической повестки, которые будут анализироваться и оцениваться отдельно, — отметил Владислав Юдин по итогу мероприятия. — Был ряд вопросов, требующих детальной проработки с выездом на место, в рамках межведомственного взаимодействия. Много полезной, ориентирующей информации, которую мы обязательно отработаем. Благодарен жителям за активность, неравнодушие к городу, инициативность, готовность решать вопросы вместе, предлагать и действовать».

Приемы жителей в рамках выездных администраций будут продолжаться.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.