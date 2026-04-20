В Долгопрудном в 2026 году высадят 300 кустарников и ив

Озеленение сквера Строителей в Долгопрудном проведут в 2026 году после обращений жителей. Летом здесь высадят около 300 кустарников, а осенью — три плакучие ивы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С началом месяца чистоты и благоустройства жители обратились в администрацию с предложением дополнить зеленые насаждения в сквере Строителей на пересечении проспекта Пацаева и Лихачевского проспекта. Горожане предложили создать по периметру подобие живой изгороди, чтобы снизить уровень шума и пыли со стороны оживленных магистралей.

В МБУ «Благоустройство» сообщили, что работы уже включены в смету на 2026 год. В летний период специалисты высадят около 300 саженцев красного пузыреплодника, а осенью в сквере появятся три молодые плакучие ивы.

Сквер Строителей открыт в 2002 году. В 2025 году его полностью реконструировали по программе «Формирование комфортной городской среды»: обновили пешеходные дорожки и плитку у памятника строителю, заменили освещение, ограждение, лавочки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.