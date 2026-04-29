В Долгопрудном устранили подтопление на Московском шоссе
Подтопление проезжей части ликвидировали 29 апреля возле дома 43б на Московском шоссе в Долгопрудном. Специалисты МБУ «Благоустройство» откачали талые воды после обильного таяния снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Долгопрудном продолжается работа по устранению подтоплений, возникших из-за таяния аномального количества снега. По информации городских служб, обращения жителей отрабатываются в оперативном режиме, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.
«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.