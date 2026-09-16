В Долгопрудном участники «Активного долголетия» занимаются спортом

Участники программы «Активное долголетие» в Долгопрудном занимаются скандинавской ходьбой, посещают экскурсии и общаются в клубах по интересам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном для жителей старшего возраста работают спортивные секции, кружки и клубы по интересам. Возможности для активного досуга создает региональная программа «Активное долголетие», которая входит в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», стартовавшего в 2025 году.

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Салют» много лет действует секция скандинавской ходьбы. Ее ведет инструктор по спорту Елена Будко.

«Под ее чутким наставничеством десятки жителей „серебряного“ возраста живут полноценной, насыщенной жизнью. Участники „Активного долголетия“ не только занимаются спортом, но и посещают экскурсии, общаются, весело и с пользой проводят время», — рассказал муниципальный депутат, директор городской спортивной школы Алексей Цепляев.

Девиз участников программы — «Жить, улыбаться и не сдаваться».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.