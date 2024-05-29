В Долгопрудном убирают, ремонтируют дороги и косят траву

В Долгопрудном дорожные и коммунальные службы не прекращают работы по уборке и содержанию территорий, что наводить и поддерживать в городе чистоту и порядок, передает пресс-служба администрации округа.

29 мая на дорогах города работают 17 единиц различной техники и 30 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка проезжей части и тротуаров, посадочных площадок, скашивание травы газонокосилками на обочинах, окраска стоек дорожных знаков и их мойка, уборка смета, урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог, ямочный ремонт и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе, проспекте Пацаева, Новом бульваре, Лихачевском проезде, улицах Летная, Парковая, Заводская, а также в других частях города.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

И напоминаем, за уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.