В Долгопрудном у спецполка полиции появился свой храм

Вера в Бога во все времена была неотъемлемой частью русского воинства. И сейчас нашим доблестным защитникам духовная поддержка и помощь нужна как никогда. В Долгопрудном, на территории Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области, открылся храм. В среду епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл провел чин освящения нового храма, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он построен руками сотрудников подразделения и назван в честь Святых благоверных Князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — покровителей военных, день памяти которых совпадает с днем основания спецполка.

Полк полиции был создан в мае 2009 года для выполнения специальных задач, возложенных на органы внутренних дел в мирное и военное время. Сотрудники подразделения принимают участие в спецоперациях на территории России и за ее пределами, выполняют задачи в новых российских регионах и в зоне СВО.

В церемонии освящения храма приняли участие врип главы округа Долгопрудный Олег Сотник, представители благочиния округа и сотрудники спецподразделения.

«Для верующего человека храм — это дорога к Богу. Отсюда личный состав будет уходить на защиту Родины, здесь будет просить о помощи и поддержке, сюда будет возвращаться с благодарностью. От всей души желаю коллективу полка победы и выполнения всех поставленных задач. И Бог вам в помощь», — сказал Олег Сотник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.