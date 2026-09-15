В Долгопрудном у перехода возле Физтех-лицея нанесли граффити о безопасности

Граффити с героем книги «Вова и ПДД» появилось у пешеходного перехода возле Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном в рамках акции «Трафарет безопасности», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Граффити с главным персонажем книги «Вова и ПДД» нанесли у пешеходного перехода возле Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Рисунок напоминает детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Мероприятие «Трафарет безопасности» провели региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» и Госавтоинспекция Подмосковья. Акция состоялась в рамках социального раунда «Внимание — дети».

Во время работы художника юные инспекторы движения лицея, родительский патруль и представитель Госавтоинспекции провели профилактические беседы с детьми и взрослыми. Ребятам и родителям напомнили правила перехода проезжей части и важность внимательности рядом с дорогой.

Социальный раунд по безопасности дорожного движения проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.