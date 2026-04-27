В Долгопрудном стартовал школьный марафон «Наследники Победы»

Патриотический марафон «Наследники Победы» открылся 27 апреля в школах №1, 7 и 9 Долгопрудного в Подмосковье. Ученики и педагоги дали старт серии памятных акций, посвященных героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественные линейки, приуроченные к открытию марафона, прошли в трех школах города. Проект объединит учеников и учителей в рамках мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

В программу вошли мемориальные акции «Портреты Победы», «Окна Победы», «Кино Победы» и школьные шествия «Бессмертного полка». В учебных заведениях оформят тематические уголки с историями семей, окна украсят георгиевскими лентами и звездами, а школьникам покажут фильмы о фронтовиках и тружениках тыла.

Также учащиеся будут читать стихи, рассказывать о подвигах своих прадедов в классах и на видео, разучивать победный вальс.

«Мы уверены, что участие в марафоне поможет нашим ребятам стать настоящими патриотами своей Родины, сохранить память о подвиге народа и передать ее будущим поколениям», — отметили учителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.