В Долгопрудном спасли той-терьера, съевшего шоколад

В Долгопрудном ветеринары оказали помощь русскому той-терьеру, который съел коробку шоколадных конфет и получил отравление. Специалисты промыли собаке желудок и стабилизировали ее состояние, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

После того как хозяин ненадолго вышел из комнаты, собака по кличке Чарли съела оставленные на диване шоколадные конфеты. Вскоре у животного появились вялость, дрожь и рвота. Владельцы обратились в Долгопрудненскую участковую ветеринарную лечебницу.

Врачи оперативно промыли желудок, поддержали работу сердца и провели необходимую терапию. Благодаря своевременной помощи состояние питомца удалось стабилизировать, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ветеринары напомнили, что шоколад опасен для собак из-за содержания кофеина и теобромина.

«Для животных это настоящий яд, который может привести к тяжелым последствиям. Поэтому давать питомцам шоколад нельзя даже в небольшом количестве», — пояснили специалисты.

В ведомстве также отметили, что помимо шоколада животным противопоказаны авокадо, виноград, орехи, лук и чеснок. В Подмосковье работает более 80 государственных ветеринарных клиник. Записаться на прием можно через портал «МОй АПК» или портал госуслуг. Горячая линия ветеринарии принимает звонки по номеру +7 (495) 668-01-25 с 9:00 до 21:00, в ночное время работает голосовой помощник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.