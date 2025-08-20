В Долгопрудном создадут банк данных для трудоустройства граждан с ОВЗ

В среду в Центре культурно-общественных связей Долгопрудного состоялось совещание, посвященное вопросу трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие представители администрации, общественных организаций, депутаты, руководители городских предприятий.

Провела встречу заместитель главы Долгопрудного Анна Кузнецова.

«От предпринимателей поступил запрос на расширение штата на их предприятиях. И возникла идея — организовать у нас в городе трудоустройство граждан, имеющих ограничения по здоровью, на наших же предприятиях. И таким образом решать кадровый вопрос», — отметила Анна Кузнецова.

Представители предприятий рассказали о своих предложениях по трудоустройству особенных работников, ответили на вопросы.

В завершение встречи было принято решение: составить банк данных потенциальных работников, имеющих ограничения по здоровью, и желающих найти работу в городе.

«Далее мы будем взаимодействовать с работодателями по трудоустройству таких граждан», — сказала Анна Кузнецова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.