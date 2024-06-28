В Долгопрудном состоятся выступления актеров театра «Город»

В пятницу в 18:00 состоится программа «Дни славянской культуры. Объединяем Россию». Актеры прочитают отрывки из произведений славянских авторов, в том числе на македонском, сербском, болгарском языках.

В субботу, 29 июня, в 18:00 театр «Город» представит программу, посвященную Дню молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.