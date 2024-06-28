В Долгопрудном состоятся выступления актеров театра «Город»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
На водной сцене амфитеатра Юсуповского сквера в Долгопрудном пройдут вечерние выступления театра «Город», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В пятницу в 18:00 состоится программа «Дни славянской культуры. Объединяем Россию». Актеры прочитают отрывки из произведений славянских авторов, в том числе на македонском, сербском, болгарском языках.
В субботу, 29 июня, в 18:00 театр «Город» представит программу, посвященную Дню молодежи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
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