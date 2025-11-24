В Долгопрудном службы оперативно вышли на очистку территорий от наледи

На муниципальных дорогах города работают: 10 МТЗ, 2 КДМ, 1 минипогрузчик и 44 человека, занимающихся ручной уборкой.

На региональных дорогах трудятся: 1 КДМ, 1 МТЗ, 13 человек.

Объем задействованных ресурсов МБУ «Благоустройство» на уборке общественных пространств, тротуаров и дорожек: 31 дворник, 15 единиц спецтехники.

Проводится очистка и обработка проезжей части, тротуаров и остановок, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

В парках города проводится очистка детских площадок и дорожек.

И напоминаем, за уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.