В Долгопрудном шестиклассникам рассказали о правилах езды на самокатах
Урок «Безопасная мобильность» провели для шестиклассников гимназии № 13 в Долгопрудном. Школьникам разъяснили правила использования средств индивидуальной мобильности и напомнили об ответственности за нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Занятие для учащихся провели инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» и специалист региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».
Эксперты вместе с подростками разобрали основные правила эксплуатации самокатов: допустимый скоростной режим на улицах и во дворах, места разрешенного передвижения и требования к поведению на дороге. Особое внимание уделили тому, что электросамокаты разрешено использовать только с 18 лет. Пользователь СИМ считается полноценным участником дорожного движения и несет административную ответственность в случае аварии.
Во время встречи школьникам показали видеоматериалы с мест дорожно-транспортных происшествий. В завершение урока прошел квиз, где шестиклассники проверили знания правил дорожного движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.