В Долгопрудном Сергей Иванов провел выездную администрацию

Встреча представителей администрации и профильных служб с жителями прошла 10 июня в театре «Город» в Долгопрудном. Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Иванов обсудил с горожанами вопросы ЖКХ, поддержки СВО и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители обратились к представителям власти по темам предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, развития предпринимательских инициатив, содействия общественным объединениям, поддерживающим СВО, а также компенсационного озеленения. Все обращения зафиксировали в протоколе для дальнейшей работы.

Как отметил Сергей Иванов, часть вопросов требует выезда на место и детальной проработки. По его словам, в округе остаются давние и острые проблемы, затрагивающие интересы большого числа жителей.

«Прием еще раз подтвердил: проблем в округе много. Но ни один вопрос не останется без ответа. Обращения и мнения горожан — опорный принцип нашей работы», — сказал Сергей Иванов.

Для участия в выездной администрации предварительная регистрация не требуется. Жители отмечают, что такой формат позволяет напрямую передать информацию и получить обратную связь от представителей власти и профильных служб. О дате следующей встречи сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.