В Долгопрудном решают вопрос строительства детсада для северных микрорайонов

На выездной администрации, прошедшей в начале июне в мкр. Шереметьевский, жители обратись с просьбой о строительстве в микрорайоне детского сада. Накануне этот вопрос рассматривался в рамках выездного совещания, которое провел глава округа Долгопрудный Олег Сотник. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочая группа посетила несколько локаций в серверных микрорайонах города. Среди них здания бывших детских садов — в Шереметьевском (ул. Центральная, 10 — сейчас администрация ШТУ) и в Хлебниково (ул. Ленинградская, 26), которые можно рассмотреть для капитального ремонта. Также были осмотрены земельные участки, которые могут подойти для строительства нового дошкольного учреждения.

«Задача непростая и финансово емкая. Важно рассчитать наполняемость сада, чтобы он был востребован не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходимо учесть ограничения, которые накладывает зона аэропорта, изучить состояние существующих зданий. Будем плотно заниматься этими вопросами и примем решение в ближайшее время», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.