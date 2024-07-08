В Долгопрудном провели обустройство «народных троп»

Удобные маршруты появились в рамках региональной программы «Пешком». Дорожки обустроили в общественных пространствах, дворах и на пути к часто посещаемым социальным объектам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Ход работ по реализации программы находится на контроле Министерства, важно отметить, что все пешеходные дорожки обустраиваются с учетом особых потребностей маломобильных групп населения. Муниципалитеты проводят анализ и составляют план с адресами, чтобы сделать привычные тропы безопаснее и комфортнее», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Так, в городском округе Долгопрудный появилось 11 новых пешеходных маршрутов, общей протяжность 705 метров.

Работы полностью завершены по следующим адресам: от улицы Спортивная, д. 5 к. 3 до д. 10 по Лихачевскому шоссе, «Дунькина деревня»; от Лихачевского шоссе, д. 10 до д. 5 по улице Железнякова, «Дунькина деревня»; от улицы Спортивная, д. 5 к. 3 до д. 3 и 5 по улице Железнякова, «Дунькина деревня», уч. 1; от улицы Спортивная, д. 5 к. 3 до д. 3 и 5 по улице Железнякова, «Дунькина деревня», уч. 2; от Лихачевского шоссе, д. 8 к. 1 до автобусной остановки «улица Спортивная»; от д. 10 по Лихачевскому шоссе до автобусной остановки «Нагорная»; от д. 4 по Лихачевскому шоссе до детского сада № 23 «Антошка»; от д. 9А по улице Спортивная; от д. 4 по Лихачевскому шоссе; от д. 15А до 13Б по Лихачевскому шоссе; от д. 9 по улице Дирижабельная.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.