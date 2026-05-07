В Долгопрудном провели линейку к 119-летию Николая Гастелло

Торжественная линейка в честь 119-летия Героя Советского Союза Николая Гастелло прошла 6 мая во дворе школы № 6 в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном. У памятника летчику школьники и ветераны дальней авиации почтили его память и возложили цветы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие открылось во дворе учебного корпуса под мелодию «Священная война». Школа носит имя Николая Францевича Гастелло, а на ее территории установлен памятник летчику, совершившему в первые дни Великой Отечественной войны легендарный подвиг — он направил подбитый самолет на колонну вражеской техники.

Память героя в образовательном учреждении бережно хранят более 60 лет, в том числе в школьном музее. С памятной датой учеников поздравили директор школы Наталья Якушева и ветераны дальней авиации.

«Гастелло для нас не просто герой войны — он наш однополчанин, — отметил полковник Виталий Бобров. — В дальней авиации его имя чтут и ценят, многие летчики стремятся быть похожими на него. Своим примером Гастелло показал, как нужно защищать Родину», — подчеркнул он.

Участники линейки почтили память Николая Францевича, а также всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, возложив цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.