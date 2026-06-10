В Долгопрудном провели квиз по ПДД для школьников

Сотрудники Госавтоинспекции организовали для детей из лагеря школы №16 в Долгопрудном занятие по безопасности дорожного движения. Ребятам напомнили правила поведения на дорогах летом и провели тематический квиз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Познавательное мероприятие прошло в актовом зале школы №16. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения» рассказали школьникам, как правильно вести себя на дороге во время летних каникул.

Особое внимание уделили использованию средств индивидуальной мобильности. Детям напомнили правила передвижения на велосипедах и самокатах, а также объяснили, как сделать поездки безопасными для себя и окружающих.

Для закрепления знаний между отрядами провели квиз на знание правил дорожного движения. Участники проверили внимательность и смекалку, отвечая на тематические вопросы.

Завершилось мероприятие творческим мастер-классом. Ребята изготовили световозвращающие брелоки, которые помогут стать заметнее на дороге в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.