В Долгопрудном проведут встречу с жителями в формате выездной администрации

Выездная администрация пройдет 15 октября в 18:00 в школе №17 в Шереметьевском микрорайоне Долгопрудного. Жители смогут встретиться с временно исполняющим полномочия главы округа Русланом Смашневым и профильными специалистами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с жителями в формате выездной администрации состоится 15 октября в 18:00 в школе №17 по адресу: ул. Загорская, д. 30. Вход для учеников и родителей — со стороны ул. Ленина.

В мероприятии примут участие временно исполняющий полномочия главы округа Руслан Владимирович Смашнев, представители администрации и профильные специалисты, в том числе из сферы здравоохранения и силовых структур.

Регистрация для участия не требуется. Формат выездной администрации позволяет жителям в одном месте задать несколько вопросов руководителю муниципалитета и его профильным заместителям. Такие встречи уже стали популярны в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.