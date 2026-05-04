В Долгопрудном проведут дворовые праздники к 9 Мая

Праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут во дворах Долгопрудного 7, 10 и 11 мая. Жители смогут вместе с артистами и творческими коллективами исполнить военные песни, прочитать стихи и отметить 9 Мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 мая мероприятия пройдут в 15:00 на Лихачевском шоссе, 33; в 16:30 на Парковой улице, 46, корп. 1; в 17:00 в сквере перед Центральной библиотекой на улице Дирижабельной, 17; в 18:00 на Лихачевском шоссе, 12; в 19:00 на площади у театра «Город» на Спортивной улице, 3.

10 мая праздники состоятся в 15:00 на площади гарнизонного офицерского клуба в Военном городке; в 16:30 на Старом Дмитровском шоссе, 11; в 18:00 на Набережной улице, 23; в 19:30 на проспекте Пацаева, 7/8. 11 мая встречи запланированы в 15:00 на площади у ДК «Нефтяник» на улице Нефтяников, 6 и в 16:00 в ДКДЦ «Полет» на улице Флотской, 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.