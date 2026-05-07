Атака дронов продолжается: на подлете к Москве сбит еще один украинский БПЛА

сегодня в 11:19

ПВО сбила еще один украинский беспилотник, летевший к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток 7 мая пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО отражают атаку. На подлете к городу сбит очередной дрон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале МАКС.

В общей сложности с начала суток средствами ПВО ликвидировано уже 29 беспилотников, запущенных Украиной.

Экстренные службы держат ситуацию на контроле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.