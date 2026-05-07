Ефимов: Новый бизнес-центр начали строить в Бутырском районе Москвы

В Бутырском районе Москвы на месте бывшей промышленной зоны стартовало возведение современного многофункционального офисно-делового комплекса. Его общая площадь достигнет почти 43 тыс. кв. м. В настоящий момент строители ведут подготовку участка и выполняют первый этап монолитных работ. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства города Владимир Ефимов.

Объект разместится по адресу: Огородный проезд, земучасток 20А/2.

По словам Ефимова, новый объект создается в рамках реорганизации территории бывшей индустриальной зоны «Огородный проезд». На площадке уже идут подготовительные работы и первый этап монолитного строительства.

«Общая площадь делового комплекса составит почти 43 тыс. кв. м. В него войдут два здания: 8-этажный корпус К1 и 15-этажная башня К2. Проект включает создание не только офисов общей площадью более 25 тыс. кв. м, но и сопутствующей инфраструктуры: предприятий общественного питания, магазинов, объектов сферы услуг, банковской и страховой деятельности. В шаговой доступности для местных жителей откроются новые сервисы, кафе и точки притяжения деловой активности. С появлением многофункционального комплекса в районе появится 3,7 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Отделку общественных зон выполнят по особому дизайн-проекту. Для полов используют керамогранит, стены покрасят, а потолки оформят металлическими кассетными панелями — это придаст интерьерам современный и технологичный облик.

В комплексе предусмотрены разнообразные планировочные решения. Площадь офисов варьируется от 44 до 1700 кв. м. Переменная этажность и наличие террас на верхних уровнях позволят организовать открытые зоны отдыха. Особое внимание уделено транспортной доступности: проектом заложен двухуровневый подземный паркинг площадью более 6,7 тыс. кв. м на 203 машино-места, в том числе для маломобильных граждан.

Архитектурную выразительность бизнес-центру обеспечат контрастные фасадные решения. Сдержанная, но насыщенная цветовая гамма сочетает терракотовые оттенки стеклокомпозитных панелей с прозрачным остеклением стоечно-ригельных систем, оснащенных двухкамерными стеклопакетами. Это гарантирует высокий уровень светопропускания и энергоэффективности.

Строительство бизнес-центра на участке около 1 га будет контролировать Мосгосстройнадзор. Застройщик уже известил о старте работ, после чего инспекторы сформировали программу надзорных мероприятий. К проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз и испытаний в строительстве — они проведут инструментальный контроль качества конструкций и материалов на соответствие проектной документации. Первая выездная проверка запланирована на II квартал текущего года.

По вечерам здание будет преображаться благодаря архитектурно-художественной подсветке: линейные светильники разной мощности и прожекторы подчеркнут геометрию фасадов и создадут комфортную световую среду. Для уюта и эстетики специалисты озеленят кровлю рампы.

На прилегающей территории организуют благоустроенное общественное пространство: высадят крупномерные деревья и декоративные кустарники (сосны, клены, рябины), разобьют цветники из многолетников.

У жителей Бутырского района появится новая общедоступная зона отдыха с мобильными скамейками, скамьями в кадках и современными светильниками.