Свистунов: программа «Герои Подмосковья» подойдет всем желающим служить стране

Участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов высказался в разговоре с РИАМО о том, стоит ли записываться в программу людям, не связанным с государственной службой. По его словам, ответ здесь однозначный — участие в программе оправдано для всех, кто готов посвятить себя служению стране и обществу.

Свистунов подчеркнул, что без постоянного стремления к развитию и получению новых знаний добиться результата невозможно. Он отметил, что обучение — это непрерывный процесс, который не прекращается ни при каких обстоятельствах.

По словам участника программы, даже находясь в боевых условиях, человек продолжает учиться, поскольку от этого напрямую зависит его жизнь. Именно поэтому повышение собственных компетенций он считает обязательным условием для любого, кто хочет приносить реальную пользу.

«Нужно учиться, повышать компетенции. Без этого ничего не получится. Учеба — это постоянный процесс. Даже в боевых условиях ты постоянно учишься, потому что от этого зависит жизнь», — рассказал Свистунов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

