сегодня в 11:06

Пожар в Перми начался после атаки БПЛА ВСУ

Жители Перми пожаловались на начавшийся пожар после атаки БПЛА ВСУ. Кроме того, сирены воздушной опасности прозвучали в Соликамске, сообщает « Осторожно, новости ».

Опасность БПЛА также действует в соседних к Пермскому краю Челябинской и Свердловской областях.

На опубликованных видео показано, как на улице громко работают сирены.

Подписчица Telegram-канала «ЧП Пермь» рассказала, что всех учащихся одной из гимназий города собрали в актовом зале из-за беспилотной опасности. Они ждут там уже более 25 минут.

