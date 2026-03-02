В Долгопрудном прошла выставка проекта «Русские маяки»

Фотовыставка проекта «Русские маяки», посвященная участникам специальной военной операции, прошла 1 марта в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Гостями стали ветераны, их семьи, общественники и молодежь. Мероприятие продолжилось концертом и вручением благодарственных писем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный стал площадкой масштабного проекта «Русские маяки», посвященного бойцам СВО. В ДК «Вперед» на один день развернулась фотовыставка, героями которой стали участники спецоперации. Проект направлен на поддержку ветеранов и их адаптацию к мирной жизни через общение, творчество и открытый диалог с жителями.

Экспозицию посетили сотни жителей округа и гости из других муниципалитетов — участники СВО и их семьи, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, кадеты и юнармейцы. После презентации выставки мероприятие продолжилось в концертном зале, где творческие коллективы представили вокальные и танцевальные номера в знак благодарности защитникам.

Руководитель подмосковного комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова вручила благодарственные письма 12 бойцам — членам Ассоциации ветеранов СВО г. о. Долгопрудный. Также отметили городские организации, оказавшие помощь в проведении проекта.

Руководитель комитета семей воинов Отечества г. о. Долгопрудный Валентина Симонян сообщила, что проект уже прошел в Раменском и Королеве и далее состоится в Люберцах и Химках. Завершится он гала-концертом с участием ветеранов СВО из пяти городских округов. Серия интервью с участниками проекта выйдет на телеканале «Долгопрудный».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.