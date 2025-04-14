В Долгопрудном прошла акция «День добрых дел»

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 06:32

С 12 по 13 апреля в рамках третьей годовщины регионального проекта «Доброе дело» во всех городах области проходит акция «День добрых дел», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.

Одна из главных миссий мероприятия — сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, жителей новых территорий и приграничных районов.

В Долгопрудном точкой сбора стал Комплексный молодежный центр. Сюда все желающие могли принести одежду, обмундирование, продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.

К акции подключились школьники, студенты, общественные организации, депутаты, представители бизнеса и все неравнодушные жители города. Не остался в стороне и глава Долгопрудного.

«Эта акция — важный шаг в проявлении нашей поддержки и солидарности. Я выражаю огромную благодарность всем жителям округа за участие и неравнодушие. Каждый из вас вносит свой вклад в помощь тем, кто стоит на защите нашей страны», — отметил Роман Истомин.

Сбором гуманитарной помощи проект «Доброе дело» не ограничивается. В эти дни активисты движения «Волонтеры Подмосковья» организуют адресную помощь семьям участников СВО, проводят различные мастер-классы, навещают ветеранов и занимаются уборкой памятников и мемориалов.

Сегодня вместе с сотрудниками администрации города добровольцы наводили чистоту на территории мемориала братской могилы в Хлебниково. Здесь на табличках высечены имена наших земляков — героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.