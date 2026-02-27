В Долгопрудном прошел выпускной кинологов физтех-колледжа

Церемония вручения дипломов выпускникам-кинологам прошла 27 февраля в физтех-колледже Долгопрудного. Документы об окончании обучения получили 10 студентов, один из дипломов стал красным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это уже третий выпуск по специальности «кинология» в колледже. В течение 3,5 года студенты осваивали как базовые, так и профильные дисциплины. В программу вошли анатомия и физиология собак, зоопсихология, основы собаководства и другие предметы, необходимые для профессиональной работы с животными.

Значительную часть обучения заняла практика. Будущие специалисты проходили многочасовые тренировки в любую погоду вместе со своими четвероногими «однокурсниками». В подготовке студентов участвовал кинологический центр «Х-Легион», где ребята закрепляли навыки дрессировки и взаимодействия с собаками.

Красный диплом получила отличница Полина Воробьева вместе со своим биглем. Всего выпускниками стали 10 человек.

«98% наших выпускников-кинологов трудоустраиваются по профессии. В основном это гражданские сферы, но 12% студентов идут на службу в МВД РФ», — сказал первый заместитель директора Физтех-колледжа Владислав Овчинников.

Он пожелал молодым специалистам найти свое место в профессии и подчеркнул, что в этой работе важны крепкая хватка и чуткое сердце. Уже во время выпускного выпускники получили приглашение на работу от сотрудников кинологической службы правоохранительных органов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.