В технопарке физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном прошел региональный форум «Наукоград: ступени успеха». Он объединил более 400 гостей — представителей образовательных систем наукоградов Подмосковья, руководителей градообразующих предприятий, вузов и научных центров, экспертов в области образования, науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Люди, которые сейчас учатся и работают в наукоградах, двигают науку и развивают не только систему образования Московской области, но и весь регион и страну в целом. Для нас необходимо было собраться всем вместе, чтобы обсудить, куда мы движемся и какие конкретные шаги можем предпринять, чтобы достигнуть высоких результатов. Сегодняшняя встреча — рабочая. Важно услышать обратную связь от команд наукоградов, для этого мы пригласили экспертов: тех, кто живет и работает на территории Подмосковья», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В рамках стратегической сессии участники разработали практические решения по развитию инженерного образования, карьерных маршрутов школьников и механизмов закрепления выпускников в наукоградах.

«Наукограды были и остаются опорными точками отечественной науки и образования, центрами протяжения талантливой молодежи и инновационных идей. Сегодня, когда развитие научно-образовательного пространства страны приобретает особое значение, их опыт и инициативы становятся образцом эффективного взаимодействия школы, науки и производства. Важно, что сегодня в форуме участвуют опытные педагоги, признанные ученые, талантливые управленцы и молодые специалисты. Именно в таком союзе, когда теория встречается с практикой, а опыт с амбициями, и рождаются прорывные идеи. Наш совместный труд позволит выстроить понятную и поддерживающую траекторию развития для каждого школьника, раскрыть его интеллектуальные и творческие способности», — отметила Ольга Васильева, президент Российской академии образования.

По итогам форума будут сформированы проектные инициативы, направленные на создание непрерывной траектории «школа–вуз–предприятие», развитие профориентации, внедрение формата «живых лабораторий» на предприятиях и формирование цифровых карьерных профилей школьников.

«Сегодня роль педагогов особенно важна, потому что сейчас наука в нашей стране становится главным и неотъемлемым элементом обеспечения технологической независимости. Именно педагог в школе закладывает интерес к науке, в результате чего ребята выбирают профессию ученого и приезжают на такие территории с высоким научно-технологическим потенциалом, как наукограды. По нашему опыту могу сказать, что сейчас в Институте физики высоких энергий имени А. А. Логунова «Курчатовского института» в Протвино реализуются очень крупные проекты. Создается, например, первый в России и один из 13 в мире центров ионной лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Это действительно уникальный проект. И такие проекты требуют очень большого количества кадров — молодых ребят, девушек, которые заряжены, замотивированы, заинтересованы наукой. И в этом контексте, конечно, крайне важной является работа педагогов», — отметил российский физик, заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Никита Марченков.

Проведение форума позволило объединить лучшие образовательные практики наукоградов в единое профессиональное пространство. Разработанные инициативы будут предложены для дальнейшего внедрения в систему образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.