19 сентября в Технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном прошел областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было посвящено Году семьи. В открытом уроке приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр образования Московской области Артем Охрименко, а также более 700 учащихся 6-8 классов и воскресных школ Московской области. Более 20 тысяч школьников из разных уголков региона присоединились к уроку в онлайн-формате.

Министр образования Московской области Охрименко и митрополит Павел в своих обращениях к участникам подчеркнули важность семейных ценностей и роли семьи в жизни каждого человека. «Семья учит нас быть честными, сострадательными и терпеливыми. Она поддерживает нас в наших стремлениях, помогает преодолевать трудности и радоваться успехам. Через примеры родителей и близких мы усваиваем образцы поведения, формируем свои ценности и убеждения. Семья, бесспорно, — это школа жизни, которую нужно ценить», — отметил митрополит Павел.

Урок прошел в формате театрализованного занятия «Семьеведение», где школьники вместе с учителем рассуждали о любви, верности и семейных ценностях на примере произведений классиков русской литературы — Александра Блока и Александра Пушкина.

С 1 сентября 2024 года в российских школах введен новый курс внеурочной деятельности «Семьеведение», который знакомит учащихся с традиционными семейными и духовно-нравственными ценностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.