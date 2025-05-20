В Долгопрудном пройдет рок-фестиваль в поддержку СВО

24 мая в Долгопрудном пройдет международный благотворительный фестиваль «Версты Победы». В рамках мероприятия будет организован благотворительный сбор средств для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке Долгопрудненского мотоклуба «Ночные Волки» (ул. Парковая, 12), одного из организаторов мероприятия, выступят известные рок-коллективы и исполнители. Группы «Запрещенные барабанщики», «Бахыт-компот» и другие артисты исполнят свои хиты и песни военных лет.

«Это наша дать памяти героическому подвигу тех, кто завоевал Великую Победу в борьбе с фашизмом. Все собранные средства, в ходе благотворительного сбора, будут направлены на приобретение необходимого бойцам оборудования и снаряжения. Приглашаем всех желающих — вход свободный», — рассказал председатель Долгопрудненского мотоклуба «Ночные Волки» Вячеслав Стегалов.

Помочь СВО может каждый. В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.