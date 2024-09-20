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В Долгопрудном пройдет экоакция по сохранению леса 28 сентября

28 сентября в Долгопрудном пройдет общеобластная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Основной площадкой акции в городе станет бульвар Умберто Нобиле. Здесь мероприятие начнется в 11:00. Будет высажено более 350 саженцев деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятие приглашаются все жители города. Каждый желающий может собственными руками посадить свое растение. Саженцы и инвентарь будут предоставлены.

Подобные экологические акции проходят в Долгопрудном регулярно — весной и осенью. Новые зеленые насаждения появляются не только на городских улицах, но и на территориях школ, детских садов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.