В Долгопрудном продолжают марафон памяти «Лица Победы»

В Долгопрудном в преддверии Дня Победы продолжается марафон памяти «Лица Победы», в рамках которого жителям рассказывают о героях Великой Отечественной войны. Очередным участником проекта стал гвардии рядовой Мугин Гайнуллин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре внимания — Мугин Сайфуллович Гайнуллин, уроженец Оренбургской области. О подвиге фронтовика рассказал его внук, сотрудник администрации Долгопрудного.

Рядовой 223-го гвардейского стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой Вислинской дивизии, которому тогда не было и 20 лет, первым ворвался в занятый противником населенный пункт. Он уничтожил гранатами две пулеметные точки, а затем из личного оружия ликвидировал группу из шести солдат врага, находившихся в засаде. За этот подвиг Гайнуллина наградили орденом Славы II степени.

Фронтовик ушел из жизни в 2008 году. Он не любил вспоминать войну и не рассказывал о своем подвиге. О награде дети и внуки узнали из наградного листа, найденного на сайте «Память народа».

Организаторы марафона принимают материалы до 7 мая. Жители Долгопрудного могут отправить на почту tv@dolgoprudnymedia.ru фотографию родственника — участника войны или труженика тыла с пометкой «День Победы» и кратким рассказом о его жизни и службе. Все снимки будут обработаны и представлены в рамках памятного проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.