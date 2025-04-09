В Долгопрудном пресекли незаконный сброс строительных отходов

Жители Долгопрудного стали жаловаться на неприятные запахи. Администрацией округа была организована проверка. В микрорайоне Павельцево, на поле, около ул. Колхозная, был обнаружен несанкционированный колодец и коллектор, ведущий к нему, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как пояснил заместитель главы г. о. Долгопрудный Сергей Чувашов, это муниципальная территория, а данное строение на схемах систем водоотведения отсутствует.

Для предотвращения дальнейших сбросов, трубу перекрыли. Однако позже заглушка была повреждена, и произведен сброс вод в ручей, впадающий в близлежащий пруд и Клязьминское водохранилище.

Сегодня, 9 апреля, представители городской администрации, депутаты вновь прибыли на место и обнаружили сброс пенной воды в колодец. При этом стоки не имели канализационного или химического запаха.

«В настоящее время мы определяем собственника инженерной системы и виновника сбросов. По данному факту направлены официальные запросы в прокуратуру, Минэкологии», — сказал Чувашов.

Также министерством экологии МО запланирован выезд специализированной лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» для исследования сточных вод и принятия дальнейших мер.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.