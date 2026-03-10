В Долгопрудном поздравили семьи участников СВО с 8 Марта

Семьи участников спецоперации из Долгопрудного 9 марта посетили праздничные мероприятия к Международному женскому дню. Для жен, матерей и детей бойцов организовали концерт, экскурсию и поездку на спортивное шоу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошел торжественный вечер для 15 жен и матерей военнослужащих. Гости посетили экскурсию по залам музея и камерный концерт с участием симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Песни военных лет исполнили лауреаты премий Дмитрий Сибирцев и Алексей Татаринцев, а также заслуженная артистка России Агунда Кулаева.

В тот же день 25 жительниц Долгопрудного — дети и взрослые — побывали во «Дворце Ирины Винер» на шоу «Наваждение». Звезды спорта, балета и кино представили пластические новеллы о любви и вдохновении.

«Мы хорошо знаем интересы близких наших бойцов и всегда стараемся найти возможность их порадовать», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном Валентина Симонян.

По данным администрации, поездки на концерты, экскурсии и другие культурные мероприятия для жен, матерей и детей действующих и погибших участников СВО в городском округе проводят регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.