В Долгопрудном поздравили лучших педагогов

Накануне в ДК «Вперед» Долгопрудного состоялось торжественное мероприятие, посвященное победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства. На муниципальном этапе состязаний «Учитель года-2025», «Воспитатель года-2025» и «Педагог-психолог-2024» лучшими стали 12 педагогов округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поприветствовал собравшихся и открыл мероприятие глава округа Долгопрудный Роман Истомин. Он поблагодарил педагогов за высокое качество образования, за стабильно высокие результаты, которых добиваются учащиеся школ. И поздравил с победой.

«Успех педагога — это большое личное достижение, подтверждение правильности выбора, пути, результативности работы, личностного самосовершенствования, профессионального роста. Кроме того, это еще и успех образовательных организаций, где трудятся педагоги. А еще это успех и подтверждение высокого, лидерского уровня образования городского округа Долгопрудный!» — сказал Роман Истомин.

А затем состоялась церемония награждения. Призерам и победителям были вручены дипломы и денежные сертификаты.

Имена лучших педагогов года муниципалитета:

победитель муниципального этапа регионального конкурса «Учитель года Подмосковья-2025» — учитель изобразительного искусства школы № 7 Филонова Наталья Николаевна;

призеры муниципального этапа регионального конкурса «Учитель года Подмосковья-2025» — учитель русского языка и литературы лицея № 5 Тихонова Ольга Владимировна, учитель труда школы № 6 Бровин Александр Сергеевич, учитель географии школы № 9 Заманова Мина Физулиевна, учитель начальных классов школы № 11 Трушина Елена Александровна, учитель истории и обществознания школы № 14 Афанасьева Анастасия Алексеевна;

победитель муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель года-2025» — воспитатель дошкольного отделения школы № 10 Макеева Наталья Алексеевна;

призеры муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель года -2025» — музыкальный руководитель дошкольного отделения школы № 9 Гусева Елена Александровна, воспитатель дошкольного отделения школы № 16 Путилина Наталья Юрьевна;

победитель муниципального этапа регионального конкурса «Педагог-психолог -2025» — педагог-психолог гимназии № 13 Русакова Надежда Анатольевна;

призеры муниципального этапа регионального конкурса «Педагог- психолог -2025» — педагог-психолог школы № 10 Костина Мария Ивановна и педагог-психолог школы № 7 Ворушкин Константин Николаевич.

Поздравляем наших победителей и призеров и желаем им новых успехов и свершений!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.