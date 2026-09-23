В Долгопрудном после ремонта Молодежной прижились 20 кустов сирени

Кусты сирени, высаженные после ремонта улицы Молодежной в Долгопрудном по программе «Посади дерево», прижились, некоторые уже цвели в мае-июне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еще год назад на участке улицы Молодежной от входа в парк до круговой развязки на Лихачевском шоссе шел ремонт. Рабочие меняли асфальт, переносили опоры освещения и коммуникации. После завершения работ представители администрации, местные депутаты, юнармейцы и участники «Единой России» высадили вдоль улицы 20 кустов сирени.

«Рядом — парк на Молодежной, канал им. Москвы — место, очень любимое горожанами, одна из городских достопримечательностей. Сирень будет радовать не только жителей окрестных домов, но и посетителей парка», — отметил председатель совета депутатов Долгопрудного Дмитрий Балабанов.

Специалисты МБУ «Благоустройство» помогли выбрать сорт «Надежда», адаптированный к городской среде. Все кусты прижились, некоторые уже цвели в мае-июне.

«Из заброшенного этот уголок превратился в зеленый и нарядный. Скоро сирень подрастет и здесь станет еще красивее!» — рассказала исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Светлана Балан.

За 13 лет действия программы «Посади дерево» в Долгопрудном высадили тысячи деревьев и кустарников: яблони, липы, клены, сирень, дубы и ели. Они появились в Центральном парке Победы, парках на Молодежной, в Мысово и Новых Водниках, на проспекте Ракетостроителей, бульваре Воздухоплавателей, в сквере Долгова и других местах. В акциях участвовали десятки тысяч горожан, в том числе волонтеры, школьники, общественники, сотрудники предприятий и учреждений, семьи с детьми и ветераны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.